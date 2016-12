Europol opozarja pred terorističnimi napadi: Nevarnost v begunskih centrih

Francija je najverjetnejša tarča, tole so posnetki napada na dvorano Bataclan, ki še niso pozabljeni. Foto: www.theguardian.com

HAAG – Skrajna skupina Islamska država (IS) v bližnji prihodnosti načrtuje nove teroristične napade v Evropi, je v danes objavljenem poročilu opozoril Evropski policijski urad (Europol). Porazi v Iraku in Siriji ter porast števila borcev, ki se vračajo, povečujejo tveganje za napade v zahodni Evropi, kažejo podatki poročila. Obveščevalne službe ocenjujejo, da bi lahko bilo v Evropi že več deset potencialnih borcev IS, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oboroženi z mačetami, noži in avtomobili

Teroristična skupina bi lahko razvijala nove taktike za napade na zahodu in strokovnjaki menijo, da je najverjetnejša tarča Francija, medtem ko obstaja nevarnost tudi za Belgijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo in Nemčijo.

Napade bi lahko izvedle povezane skupine ali posamični napadalci, za napade pa bi lahko uporabili eksploziv, avtomatsko orožje, nože, sekire, mačete ali avtomobile. Strokovnjaki za terorizem prav tako menijo, da obstaja visoka verjetnost napadov z avtomobili bombami.

Nevarnost iz begunskih centrov

Za begunce iz Sirije obstaja tveganje, da jih bodo rekrutirali in radikalizirali, prav tako obstaja verjetnost, da bi se borci IS vtihotapili v begunske centre, še navaja poročilo na 14 straneh.

V interesu teroristične skupine je tudi trenutna begunska kriza v Evropi, ki polarizira državljane in jih obrača proti beguncem.

Evropske varnostne sile so lani aretirale 667 ljudi, osumljenih džihadističnih aktivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.