Erjavec sprožil ostro reakcijo na Hrvaškem: Slovenija je koruptivna

ZAGREB – Predsednik hrvaškega sabora Božo Petrov je v sredo zvečer na hrvaški televiziji izjavil, da ne pričakuje, da bo Slovenija povzročala težave turistom, ki jo nameravajo prečkati na poti na Hrvaško. Ponovil je, da je treba spore med Hrvaško in Slovenijo urejati po diplomatski poti za pogajalsko mizo.

Očitek: koruptivni

Petrov je dejal, da je bil »presenečen« in »začuden«, da je ravno slovenski zunanji minister Karl Erjavec prejšnji teden napovedal težave za turiste, ki nameravajo čez Slovenijo potovati na Hrvaško, če Zagreb ne bo sprejel odločitve arbitražnega sodišča za rešitev spora o meji. »V Sloveniji vedo, da so na koruptiven način poskušali vplivati na arbitražo, ki bi morala doseči, da bi se spor razrešil v dobrososedskih odnosih,« je povedal Petrov v pogovoru v televizijski oddaji Izza zavese. Kot je dodal, je tudi »vsem državljanom in celotni javnosti jasno, kaj so Slovenci poskušali narediti«. »Hrvaška absolutno ne more sodelovati v taki arbitraži. Seveda ne bomo sprejeli odločitve take arbitraže,« je ponovil stališča Hrvaške.

Nezaslišana sramota

Voditelj je tudi omenil, da je Slovenija »nedvomno« napovedala, da ne namerava sprejeti odločitve arbitražnega sodišča, če ne bo v skladu s pričakovanji Ljubljane, čeprav, kot je dejal, v Sloveniji »poskušajo omiliti taka stališča«.

Petrov je povedal, da ne ve, »zakaj Slovenija ne bi sprejela odločitve arbitražnega sodišča, če so na tak način na njo vplivali. Zame je bila to nezaslišana sramota.«

S tem je očitno namignil na sklep slovenskega državnega zbora iz obdobja ratifikacije arbitražnega sporazuma, da Slovenija odločitve arbitražnega sodišča ne bo spoštovala, če ne bo določil stika Slovenije z odprtim morjem.

Hrvati ne bodo vračali na enak način

A v Sloveniji je politika že tedaj, leta 2009, pojasnjevala, da gre le za ponovitev tega, kar sta mandat in naloga arbitražnega sodišča – ob določitvi celotnega poteka meje med državama tudi določitev stika Slovenije z odprtim morjem in relevantnih morskih območij. Sodišče pa mora odločitev sprejeti v skladu z določili arbitražnega sporazuma, je tudi v sredo v državnem zboru poudaril slovenski zunanji minister Erjavec.

Predsednik hrvaškega sabora je sicer v sredo zvečer izjavil, »da upa, da bo Slovenija dojela, da je tudi Hrvaška vsaj enakopravna članica EU«.

»Vedno je mogoče vrniti z enako mero ali na podoben način, a menim, da je vse zadeve treba urejati za mizo ob normalni tihi diplomaciji in ne s takimi izjavami,« je še dejal Petrov, ki se je v sredo sestal tudi s slovensko veleposlanico na Hrvaškem Smiljano Knez.