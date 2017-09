Ekološka katastrofa: na obali vse črno

ATENA – V Grčiji se je zgodila ekološka katastrofa, v bližini Salamine se je namreč izlila nafta, zato je grško ministrstvo za zdravje izdalo dekret o zaprtju vseh plaž na območju pokrajine Atike.

Gre za množico poplularnih plaž na območju Aten in Pireja, piše B92. V bližini pristanišča v Pireju je namreč potonil mali grški tanker, dolg 91 metrov, ki je prevažal med 2,2 in 3,4 tone nafte.

Ekipe na morju delajo brez premora, poskušajo očistiti madeže in trosijo kemikalije za razgradnjo nafte. Turiste in vse obiskovalce so tako pozvali naj se ne približujejo morju in obali.