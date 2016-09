Edinka nabira točke za Hillary

Hčerkina neomajna podpora je velik atribut v burni predsedniški kampanji in Hillary Clinton je nedvomno hvaležna za brezpogojno zaupanje, ki ji ga venomer izkazuje edinka Chelsea. Ta pa je pred dnevi celo izjavila, da bi materi zaupala tudi lastne otroke, če sama ne bi zmogla skrbeti zanje! »Ne zaupam nikomur drugemu, le svoji mami,« je pojasnila 36-letna mamica Charlotte in Aidana. »Če bi se mi kaj zgodilo, bi moja mama prevzela skrb za moje otroke. Tako zelo ji zaupam.« No, ali se mož nekdanje prve hčerke ZDA Mark Mezvinsky in oče njunih otrok počuti prikrajšanega, ker ga je žena očitno odrezala iz rezervnega načrta, ni znano, prijatelji srečnih zakoncev pa že hitijo pojasnjevati, češ da sta Chelsea in Mark, ki se poznata že iz otroških let, povsem enakopravna v zakonu, res pa je, da je 36-letnica izjemno navezana na mater.



Kot rečeno, Hillary Clinton odločno podpira tudi v boju za Belo hišo in pogosto javno nastopa z materjo ob boku, slovita družina pa bo najverjetneje skupaj preživela tudi enajsti september, dan spomina na tragedijo, ki se je zgodila pred petnajstimi leti in za vedno spremenila razmerje med političnimi silami v svetu. »Hvaležna sem, da moja otroka živita v občutno varnejšem svetu, a je pred nami še zelo veliko dela,« je še sklenila Chelsea.