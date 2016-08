Dve leti iskal lastnico prstana

SV. FILIP IN JAKOV – Dolgi dve leti je Slovenec Ladislav Feher potreboval, da je našel lastnico prstana, ki ga je odkril njegov sin med potapljanjem v morju na prvi dan dopustovanja v kraju Sveti Filip in Jakov. »Sin je po naključju našel prstan z vgraviranim imenom in datumom. Takoj sem pomislil, da je zaradi izgube nekdo zelo žalosten. Zato sem se podal v iskanje njegovega lastnika,« se spominja Feher in dodaja, da se je najprej obrnil na vse naslove v kampu, a zaman. Nato je zgodbo o najdenem prstanu objavil na internetu in ga, ko se je vrnil domov, shranil na varno. Lani se slovenska družina ni vrnila na Hrvaško, je pa to storila letos. Spet so se odpravili v isti kamp, prej pa se je Ladislav dobro pripravil, in sicer s ciljem, da končno najde lastnika prstana. Med drugim je natisnil letake in na facebooku objavil fotografijo prstana. »In nato se je oglasila gospa Cvita, ki je rekla, da bi morda vedela, čigav je ta prstan. Dala mi je kontakt in tega sem posredoval ženi,« je za Jutranji list povedal Feher.



Da bi najdba res prišla v prave roke, je njegovemu domnevnemu lastniku zaupal le zapisano ime, ne pa tudi datuma. In prav ta podatek mu je pravilno povedala Aldiana Novkinić. Bila je presrečna, da se na svetu danes še lahko najde takšen poštenjak, kot je Feher. »Imam zelo tanke prste in še najmanjši prstan mi je prevelik. Seveda ima poročni prstan še posebno veliko vrednost. Ves čas sem ga nosila,« je povedala Aldiana in dodala, da je prstan izgubila takoj, ko je šla v vodo, saj ji je kar zdrsnil s prsta. »Da bi me potolažil, mi je mož kupil novega, ko smo prišli domov,« je še povedala srečna lastnica, ki sicer živi v Nemčiji. S Feherjem sta v stiku in rada bi ga srečala, da bi se mu še osebno zahvalila. Prstan ji bodo poslali po pošti.