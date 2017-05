Dubaj se širi v morje

DUBAJ – Eden od sedmih Združenih arabskih emiratov se spet širi, tudi tokrat v morje: v Dubaju bodo postavili dva umetna otoka, po eden bo na vsaki strani luksuznega hotela v obliki jadra Burj Al Arab, na njiju pa bo letovišče Marsa Al Arab. En otok bo namenjen zabavi in družinskemu turizmu, tam bodo morski park in gledališče za 1700 ljudi, kjer bo nastopil tudi slavni Cirque du Solei, ter 300 apartmajev s pogledom na morje, na drugem bo 14 luksuznih vil in marina za stanovalce pa tudi butični hotel.



Dela se bodo začela junija, projekt pa naj bi bil končan leta 2020, ko bo Dubaj gostil Expo. Projekt je vreden 1,72 milijarde dolarjev (1,5 milijarde evrov), kdo ga bo financiral, niso sporočili. Marsa Al Arab bo za več kot dva kilometra podaljšal obalo in dodal 2400 hotelskih sob. Skupina Jumeirah, ki se bo lotila projekta, je del dubajskega holdinga, katerega večinski lastnik je šejk Mohamed bin Rašid Al Maktoum, dubajski vladar.



Dubaj je eno najbolj obiskanih mest na svetu, v prvi četrtini letošnjega leta so našteli približno 4,6 milijona turistov, za 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani, cilj pa jih je pritegniti 20 milijonov na leto do 2020.