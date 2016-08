Dremal je, nato je moral umreti

Severna Koreja je zaradi nespoštovanja usmrtila podpredsednika vlade, dva uradnika pa so poslali na prevzgojo, so včeraj sporočili iz Seula in potrdili informacije o novi čistki v Pjongjangu. Podpredsednik vlade naj bi med srečanjem, ki mu je predsedoval Kim Džong Un, zadremal. »Kim Džong Džin je usmrčen,« je na novinarski konferenci povedal predstavnik južnokorejskega ministrstva za združitev Džeong Džun Hi. Na podlagi obtožb, da je protipartijski in protirevolucionarni agitator, je Kim Džonga Džina julija ubil strelski vod, je povedal nek drugi predstavnik ministrstva. Kritizirali so ga zaradi slabe drže med sedenjem na srečanju, šel je na zaslišanje, med katerim so se razkrili drugi zločini, so povedali. Obenem so sporočili tudi, da sta morala dva severnokorejska funkcionarja na prevzgojo, eden je Kim Džong Čol, visoki uradnik za medkorejske zadeve, ki mu očitajo arogantnost in zlorabo moči.



Odkar je konec leta 2011 nasledil očeta, je Kim Džong Un usmrtil in zamenjal veliko funkcionarjev, ki jih sumi nelojalnosti, najverjetneje zato, da bi okrepil svojo oblast: po nekaterih podatkih naj bi bilo usmrčenih več kot sto ljudi. Informacije o čistkah, ki jih ukazuje, so pogoste, toda tudi nepreverjene. Največjo pozornost je v javnosti pritegnila usmrtitev njegovega vplivnega strica Džang Song Thaeka, ki je umrl decembra 2013 na podlagi obtožb o izdaji in korupciji.



V torek je južnokorejski dnevnik Džong Ang Ilbo poročal o usmrtitvi dveh visokih severnokorejskih funkcionarjev, ki sta v začetku avgusta umrla zaradi neposlušnosti.