Drama v splitski luki: zaradi varnostnikov prišli policisti

ZAGREB – Svojim nedavno zaposlenim delavcem jo je zdaj že bivši delodajalec pošteno zagodel. Po poročanju Slobodne Dalmacije jih je prijavil inšpekciji za delo, ker meni, da je njihova odpoved dela nezakonita.

Spor na krovu

Luška uprava Split je podpisala dogovor o petletni koncesiji za privez in odvez ladij za izkrcavanje in vkrcavanje vozil z zadrugo Legio Quarta. A v praksi uvajanje novega koncesionarja v delo ni šlo gladko. Po izredni odpovedi se je 41 delavcev TLS (Trajektna luka Split), zaposlilo pri novem koncesionarju. V torek pa se je v pristanišču dogajala prava drama, ko so med odvezovanjem trajekta Lastovo, ki bi moral odpeljati proti Rogaču, varnostniki »Bilić Erić Security«, ki jih je angažiral TLS, poskušali onemogočiti Legio Quarto, zaradi česar je prišlo do verbalnega spopada.

Strasti je moral pomiriti nadzornik, ki je opozoril bivšega dolgoletnega koncesionarja, da ne sme pri delu onemogočati novega koncesionarja, in poklical policijo, saj so uslužbenci TLS skušali odvezati trajekt.

Ne dajo jim papirjev

»Varnostnik je stopil na vrvi in dejal, da se jih ne smem dotakniti. Prišlo je do prerekanja, dokler niso prispeli policisti. Končno sem začel spet delati, potem ko sem kot sindikalni poveljnik v trajektni luki dobil odpoved,« je dejal Marijan Babić, ki je enako delo opravlja tudi pri novem delodajalcu. »Čeprav smo že začeli delati, še vedno niso rešene težave s TLS, ki nas ne želi odjaviti s pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, ker meni, da smo nezakonito dali odpoved, in nam grozi z inšpekcijo. Vsi govorijo, da je naša bivša firma bila zlata kura, a nese nam lesena jajca,« je dejal Denis Pralija, podpredsednik neodvisnega sindikata delavcev TLS.