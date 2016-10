Domnevnega terorista iz Nemčije našli obešenega v celici

LEIPZIG – Domnevnega terorista in simpatizerja Islamske države Džaberja Albakra, ki so ga nedavno prijeli v Nemčiji, so danes našli obešenega v celici, poročajo nemški mediji.

Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa so 22-letnega Sirca, ki je bil osumljen načrtovanja bombnega napada v Nemčiji, našli mrtvega v njegovi celici v zaporu v Leipzigu.

Potem ko so ga prijavili trije sirski begunci, je Albakra v ponedeljek prijela policija. V njegovem stanovanju v Chemnitzu so našli 15 kilogramov razstreliva, direktor nemške obveščevalne službe Hans-Georg Maassen pa je v torek potrdil, da je načrtoval napad na berlinsko letališče v imenu skrajne skupine Islamska država.