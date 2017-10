Dobrodošli v mesto smeti

Nad kupi iztrebkov letajo roji muh, obcestni jarki so polni odplak, neprijetne vonjave se širijo daleč naokoli. Dobrodošli v Avas Vikas, enega izmed boljših delov Gonde, mesta, ki si je prislužilo naziv najbolj umazanega mesta v Indiji. Tukaj so celo v boljših soseskah smetarski tovornjaki nekaj redkega, zelene površine so nastlane s smetmi, prebivalci pa si srčno želijo, da bi se mestni veljaki nehali pričkati in končno nekaj storili za svoje mesto.



Gonda, leži 125 kilometrov od Lucknowa, glavnega mesta indijske zvezne države Utar Pradeš, je bila nekoč najbolj znana kot mirna točka, prek katere se je potovalo v sosednji Nepal ali v okoliške verske templje. Maja letos pa se je znašla na dnu lestvice čistosti 434 mest, ki jo je pripravila zvezna vlada. V obsežni raziskavi so preverili, kako je z uporabo stranišč, komunalno infrastrukturo in drugimi področji, ki se tičejo osnovne higiene.



Življenje med odpadki

Pešci in avtomobili se vsak dan prebijajo med kupi odvrženih plastenk, umazane embalaže in živalskih iztrebkov. Mimoidočih krav to prav nič ne moti, a prebivalci Avasa Vikasa so na robu živčnega zloma. »Zaradi umazanije in smradu smo razvpiti po vsej državi,« pravi Durgeš Mišra in pokaže na pravi krater sredi ceste, poln umazane vode in komarjev. »Stanje je res patetično. Razglasili so nas za najbolj umazano indijsko mesto – samo poglejte naokoli, vse drži. Ne morete si predstavljati, kako je živeti tukaj,« dodaja Durgeš.



Meščani upajo, da bo nelaskavi naziv najbolj umazanega mesta prisilil lokalne politike k dejanjem in končal apatijo oblasti in korupcijo, ki ju krivijo za stanje v mestu. »Problemi z infrastrukturo in delovno silo so posledica neobstoječega urbanega načrtovanja zadnjih desetih let,« pojasnjuje trgovec in lokalni politik Radživ Rastogi. In tudi politični prepiri med Gondo in regionalno vlado Utar Pradeša ovirajo vrsto infrastrukturnih projektov.



Četrt Kanširam velja za najbolj nezdrav del mesta. »Vsak dan živimo z boleznimi, kot je kolera,« je novinarjem AFP povedala lokalna prebivalka Sušila Tevari. »Po več dni ne vidimo komunalnega delavca. Ko potepuške živali poginejo in začnejo razpadati, jih moramo pogosto sami zakopati.«



Kirti Vardan Singh, ki je bil že trikrat izvoljen za mestnega svetnika, pravi, da ga od objave rezultatov lestvice čistosti oziroma umazanosti nenehno bombardirajo s klici in sporočili s spletnih družabnih omrežij. »To je zelo sramotno. Ljudem pojasnjujem, da kot mestni svetnik nimam moči, da bi kaj spremenil.« Priznava, da je Gonda umazana, ni pa prepričan, da je res najbolj umazano mesto v Indiji. Po njegovih besedah je Gonda tipičen primer manjšega indijskega mesta, ki se je v gospodarskem razcvetu začelo hitro razvijati brez urbanističnega načrta.



Veliki načrti

Lokalni administrator J. B. Singh priznava, da imajo težave, a se ne strinja s tako slabo oceno Gonde. »Imeli smo nekaj zastojev, a delamo. Ljudje bodo prve spremembe videli že v prihodnjih mesecih,« poudarja Singh in dodaja, da že kupujejo nove smetarske tovornjake in kontejnerje, mesto pa išče tudi zasebno komunalno podjetje, ki bo pomagalo odvažati odpadke, poleg tega naj bi sprožili kampanjo za ozaveščanje javnosti o pomenu čistoče.



Nekateri pa pravijo, da uvrstitev Gonde na dno lestvice ustvarja vtis, da gre za lokalni problem, čeprav gre za težavo, ki muči celotno Indijo. Tudi če bi rešili mestne administrativne in politične probleme, bi odnos prebivalcev do odmetavanja smeti ostal nespremenjen, se bojijo. Indijski premier Narendra Modi je kmalu po prihodu na oblast leta 2014 sprožil ambiciozno kampanjo, s katero želi izboljšati higienske razmere po vsej državi in spodbuditi ljudi k uporabi javnih stranišč. Zvezna vlada v kampanjo vlaga milijone evrov, saj želi očistiti državo do leta 2019, ko bodo slavili 150 let rojstva voditelja indijske neodvisnosti Mahatme Gandija. Boj proti umazaniji je državljanska dolžnost vsakega Indijca, je poudaril Modi.