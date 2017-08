Dobitnik jackpota je en sam! Prejel je 758,7 milijona

NEW YORK – Drugi največji jackpot v ZDA v vrednosti 758,7 milijona ameriških dolarjev je osvojil samo en vplačnik loterijskega listka. Tako gre za najvišji znesek doslej, ki ga bo domov odnesel posameznik, so danes sporočili z loterije Powerball. Milijonske zneske so poleg tega osvojili še vplačniki 40 listkov.

»Jackpot v vrednosti 758,7 milijona dolarjev je bil osvojen samo z enim loterijskim listkom, ki je bil vplačan v Massachusettsu,« so sporočili iz Powerballa. To je največja nagrada, osvojena z enim listkom, in največji dobitek, izplačan posamezniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Srečni dobitnik ima leto dni časa, da prevzame nagrado. Odloči se lahko za letno izplačevanje nagrade po obrokih, pri čemer bi nagrado prejemal 30 let, ali pa za enkratno izplačilo v višini 480,5 milijona dolarjev. Po navedbah loterije se prejemniki nagrade najpogosteje odločijo za enkratno izplačilo.

Najvišji znesek do zdaj – 1,58 milijarde dolarjev – so si januarja lani razdelili trije vplačniki, ki so tako domov odnesli po 528,8 milijona dolarjev.