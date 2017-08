Dobil novo srce in umrl na poti v šolo

GOSHEN – Težko življenje je za mladim borcem Peytonom Westom. Imel je ljubečo družino, a njegovo srce je bilo šibko. Pri komaj 13 letih je umrl na poti v šolo, in to le pet mesecev po tem, ko so njegovo srce zamenjali z drugim, saj je delovala le polovica srca, s katerim se je rodil.

Peytonova bitka je bila huda. Do petega leta je preživel tri operacije na odprtem srcu. Pri eni je skoraj umrl. Pustila je tudi posledice na njegovih možganih. Znova se je moral naučiti hoditi, jesti govoriti. Ob zadnji operaciji je dobil drugo srce, srce 12-letnega Dereka Cisnerosa, ki je umrl v hudi nesreči. Prav njegova mišica je malemu borcu omogočila, da je še nekaj časa preživel s svojimi ljubljenimi. Po presaditvi so sledili slabi in dobri dnevi. Nekaj časa je preživel v bolnišnici, zdravila so postala del vsakdana. A zdelo se je, da gre na bolje.

»Molite zanj«

Na usodni prvi šolski dan, pet mesecev po operaciji, si je oprtal rdeči nahrbtnik, oblekel sivo majico, čez oči pa si je nadel rdeča očala – rdeča in siva sta bili njegovi najljubši barvi. A na poti v šolo je bratu dejal, da se ne počuti dobro. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico.

Ob 8.30 je družina prek facebooka prosila, naj molijo molijo zanj. Več kot dve uri so zdravniki poskušali obuditi njegovo novo srce, a črta na zaslonu je ostala ravna. Ob 10.45 so razglasili, da Peytona ni več. Bitka je bila končana.

Hvaležni za vse

Oče Corey West je dejal, da je bilo sinovo telo utrujeno. Ne glede na tragičen razplet so starši hvaležni za teh neverjetnih pet mesecev po presaditvi, ki so jih preživeli z njim. Če ne bi dobil novega srca, teh petih mesecev ne bi bilo. Ne bi bilo smeha in šal malega Westa, ki je ne glede na vse trpljenje, ki ga je doživelo njegovo telo, znal privabiti nasmeh na vsak obraz.