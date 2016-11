Divjina na dlani

Opazovanje ptic. Za bežen trenutek v gozdu uzrete srne. Ali pa kje v tujini opazujete opice v drevesnih krošnjah. Turizem, povezan z opazovanjem živali, je vse bolj priljubljen, čeprav nikoli ni zagotovil, da boste tarčo oprezanja tudi res uzrli.



1. Opazovanje gorskih goril: teh je danes le še približno 880 in njihovo opazovanje pomeni ultimativno izkušnjo z divjim svetom živali. Najsi ljudi privlači njihova surova moč in velikost, združena z milino, ali dejstvo, da v vedenju v mnogočem spominjajo na ljudi, je treking po sledeh gorskih goril, dokler se z njimi ne spogledajo iz oči v oči, pri mnogih na seznamu stvari, ki jih želijo doživeti vsaj enkrat. Jih bodisi srečati v ugandskem narodnem parku Bwindi bodisi v gozdovih vulkanske gorske verige Virunga v Ruandi.



2. Za petimi velikimi po afriški divjini: velikih pet – slon, nosorog, bivol, lev in leopard – že več kot stoletje mami ljudi v divjino afriških prostranstev. Nekdaj morda predvsem lovce, danes k sreči turiste, ki si želijo ujeti veliko peterico s fotografskim objektivom. Bodisi na najbolj klasičnem (in organiziranem) safariju z džipom po Vzhodni Afriki bodisi sami sedejo za volan in se podajo po prostranstvih Južne Afrike in Namibije. Spet tretji, morda malce bolj adrenalinsko usmerjeni, se odločijo za treking po Bocvani in Zambiji, seveda pod nadzorom in z vodstvom izkušenega vodnika.



3. Oprezanje za severnimi medvedi: med najbolj nepozabne vsekakor spada srečanje s severnimi medvedi – s primerne oddaljenosti, seveda. Najpogosteje s krova katere izmed križark, ki režejo gladino Arktičnega morja.



4. Na lov za tigrom: tigri veljajo za eno od najbolj ogroženih, izmuzljivih in, no, nevarnih živalskih vrst. Kdor naleti nanj v njegovem naravnem okolju, se lahko prišteva med srečne izbrance. Največ možnosti, da se včlanite v ta klub, imate verjetno s popotovanjem po Indiji, ki se ponaša s približno 30 rezervati, kjer se še sprehajajo te velike mačke – denimo na safariju pa nacionalnem parku Kanha, Bandhavgarh ali Ranthambore. Druga možnost je safari v Nepalu.



5. Čarobnost Galapaškega otočja: verjetno ni kotička na našem planetu, kjer bi živalski zanesenjaki občutili tolikšno zadovoljstvo kot na Galapaškem otočju. To se je zaradi edinstvenega in neizmerno bogatega rastlinstva in živalstva, mnogo vrst je endemičnih, znašlo tudi na Unescovem seznamu svetovne naravne dediščine.



6. Opazovanje kitov: med bolj razširjenimi in priljubljenimi turističnimi izkušnjami, razpršenimi po vsej obli, kjer je ocean, je vsekakor opazovanje kitov. Ali v vodah pri norveški obali, ali v bližini Islandije, ali v Indijskem oceanu, ali v bližini Aljaske.



7. Kje si, orangutan?: kogar pot zanese na Borneo, tretji največji otok na svetu, se verjetno ne bo mogel upreti oprezanju za orangutani. Te je zaradi izsekavanja gozdov in urejanja plantaž oljnih palm moč najti le še na Borneu in indonezijski Sumatri. Ker pa jih je precej teže najti v divjini pragozdov, se mnogi odločijo za obisk rezervata Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre v Sabahu, zvezdni državi malezijskega dela Bornea, ki se že pol stoletja bori za obstoj teh opic.