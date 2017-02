Daniela na razgovoru za službo vprašal, ali bi seksal s svojimi starši

CHELLASTON – Daniel Dougherty (18) se je prijavil na razgovor za službo v restavraciji TGI Friday's. Veliko je vprašanj, na katera se lahko pripravimo, a takšna, kot so bila zastavljena njemu, so naravnost ogabna. Zgodilo se je prejšnjo nedeljo. Bil je eden od mnogih, ki so prišli na razgovor. Z njim se je pogovarjal eden od zaposlenih pri njih. Pogovor se je začel precej normalno. Poizvedovali so o njegovih preteklih delovnih izkušnjah, potem pa se je začelo nepričakovano.

»Vprašal me je, ali bi spal s svojimi starši leto dni ali bi se jima raje pridružil samo na začetku,« je za The Sun pripovedoval ogorčeni Daniel. Sledilo je vprašanje, pri katerem mu je sogovornik ponudil dve možnosti: ali bi raje izločil opeko ali bi raje jokal steklo. Temu je sledilo še eno gnusno vprašanje: ali bi raje jedel iztrebek z okusom čokolade ali čokolado z okusom iztrebka.

Daniel je ogorčen zapustil razgovor, saj ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Svojo dogodivščino je razkril materi, ki se ji je obrnil želodec, očitno tako zelo, da je zgodba pristala v medijih.

Restavracija se je Danielu opravičila in mu ponudila nov termin za razgovor, a se je Daniel odločil, da se ga ne bo udeležil.