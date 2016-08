Da bi našel dekle, polepil vse postaje

Novodobna ljubezenska zgodba, ki bi jo mirne vesti preslikali na velika platna, se je začela na glasbenem festivalu Boomtown v Angliji. Tam je Nick Hopton pred dvema tednoma spoznal dekle po imenu Freya in se vanjo zatreskal do ušes. Po koncu kratke, a viharne afere pa je spoznal, da je storil strašansko napako. Pozabil jo je vprašati za njeno telefonsko številko! O njej je vedel le, da dela kot promotorka za neko podjetje in da živi v Bristolu. Odločen, da jo izsledi, je prav vse avtobusne postaje na območju polepil s plakati, na katerih jo prosi, naj z njim vzpostavi stik.



Plakate je polepil v ponedeljek, poklicala ga je že nekaj čez polnoč in znova sta se srečala. »Bil sem presenečen, da je tako hitro delovalo. V torek zjutraj sva se že dobila. Upam, da se bova kmalu spet, to bi bilo zelo lepo,« je navdušen Nick. Na plakate je napisal: »Ali poznate Freyo? Spoznal sem jo minuli teden na Boomtownu in preživel čudovite trenutke v pogovoru z njo.« Nato je pojasnil, da je ni prosil za telefonsko številko, zato je naredil plakate. Dodal je tudi lastno fotografijo, da bi ga prepoznala, in še svojo telefonsko številko. Za vsak podatek, ki bi mu pomagal najti dekle, je obljubil dosmrtno hvaležnost in certifikat. »Po koncu festivala, na poti domov, sva se začela pogovarjati, ker sva oba hodila skozi šotorišče. Poskušala je najti prevoz nazaj v Bristol. Z veseljem bi jo peljal, vendar je bil moj avto že poln. Pomagal sem ji najti avtobus, odlično sva se razumela, imela sva ljubek pogovor, prerosto je preskočila iskrica. Potem je šla na avtobus, videl sem, da mi želi dati svojo telefonsko, ampak sem bil neumen in je nisem vzel. Ves teden sem jo iskal.«



Najprej jo je poskušal najti na facebooku, a mu je ni uspelo izslediti. »Imel sem dve možnosti, ali pokličem vsa podjetja za promocijo v Bristolu ali pa začnem lepiti plakate. Vedel sem, da živi v okrožju Horfield in da se vozi z avtobusom. Zato sem dal plakate na vse avtobusne postaje. Ko se je vračala iz službe, ga je zagledala.« Nick je priznal, da je imel pomisleke, ker je na plakat nalepil svojo telefonsko številko. »Prejel sem nekaj telefonskih klicev, bili so moški, ki so se zafrkavali, da so Freya.« Zdaj Nick mrzlično pobira plakate in se veseli novega snidenja z dekletom, ki ga je pripravilo do tega, da je naredil nekaj tako nenavadnega.