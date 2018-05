Že danes: prihajajo nevihte, nalivi in toča

LJUBLJANA – Po slabem tednu pretežno lepega, sončnega in toplega vremena bo nad Slovenijo nekaj dni nekoliko bolj oblačno. Že za danes vremenoslovci napovedujejo plohe in nevihte.Kot pišejo na Neurje.si, bodo od vzhoda del Slovenije pozno popoldne in zvečer zajele krajevne nevihte. Vmes bodo lokalno mogoči močnejši nalivi, sunki vetra in toča. Ni izključeno niti neurje.Agencija za okolje za prihodnje dni sicer napoveduje kar nekaj padavin. Jutri dopoldne bo delno sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija.V petek in soboto bo nestanovitno vreme s pogostimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter.Arso sicer ni izdal posebnih opozoril zaradi vremenskih pojavov.