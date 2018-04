Zapletom ni videti konca: Zagreb vztraja pri svojem

V sredo v Bruslju

Oglasila se je Komisija Iustitia et pax hrvaške škofovske konference

Škofi menijo, da bo postopek Slovenije proti Hrvaški pred Evropsko komisijo in njegovo morebitno nadaljevanje na sodišču zgolj poglobil spor in državi oddaljil od možnega dogovora. Menijo, da bo komisija prepoznala prizadevanja hrvaške vlade za dobrososedske rešitve ter podprla predloge, ki prispevajo k dialogu.

V izjavi, ki jo je podpisal predsednik komisije in đakovško -osiješki nadškof Đuro Hranić , so tudi izpostavili, da kaznovanje ribičev in izsiljevanja s preprečevanjem hrvaškega članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ne prispeva k uresničenju dialoga in reševanju spora. Pozvali so vernike in javnost v obeh državah, naj storijo vse, da bi se izognili incidentom in dodatnim trenjem.

ZAGREB – Državna sekretarka za evropske zadeve na hrvaškem zunanjem ministrstvuje danes v Zagrebu dejala, da Evropska komisija ne bo našla nobene sledi, da je Hrvaška kršila pravo EU, kar trdi Slovenja v postopku, ki ga je proti Hrvaški sprožila zaradi nespoštovanja arbitražne odločitve o meji.Metelko-Zgombićeva je danes govorila za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 pred sredino ustno obravnavo v Bruslju v povezavi s slovenskim pismom glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Hrvaška državna sekretarka je ponovila, da Hrvaške ne krši zakonov EU, temveč jih »sistematično in dosledno izvaja«, ko gre za meddržavno mejo iz leta 1991. Omenila je, da ima Evropska komisija možnost, da bo podala svoje mnenje ali pa preslišala zahtevo Slovenije. Prepričana je, da Hrvaška ne krši evropskega prava. Pojasnila je tudi, da se bo po trimesečnem roku, ki ga ima Evropska komisija, da se izreče o slovenski pritožbi, Slovenija lahko odločila, ali bo Hrvaško samostojno tožila na Sodišču EU v Luxembourgu. »Če se bo Slovenija za to odločila, bo Hrvaška vedela, kako odgovoriti, ker menimo, da Sodišče EU ni pristojno, tako Hrvaška pa ne krši evropskega prava.«Medtem bodo tudi slovenske parlamentarne volitve, je dodala in izrazila upanje Zagreba, da bodo »z novo slovensko vlado vendarle nadaljevali kakovostne pogovore, ki so se že začeli in na katerih so že bili predstavljeni konkretni rezultati za reševanje spora o meji«.