Za omembo holokavsta v zapor

VARŠAVA – Poljski senat je potrdil kontroverzni zakon, ki bo nadzoroval način govora o holokavstu, zaradi česar so se močno zaostrili njihovi odnosi z ZDA in Izraelom. Predlagala ga je vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost, po njem bodo lahko posamezniki dobili do tri leta zapora, če bodo narobe navedli, da so Poljaki soodgovorni za nacistične zločine na njihovem ozemlju.

Minuli teden je zakon že potrdil spodnji dom. Čeravno izključuje umetniške projekte in znanstvene raziskave, se poznavalci bojijo, da ga bo država zlorabila za interpretacijo zgodovine po lastnih koristih.

Potrdilo ga je 57 senatorjev, 23 jih je bilo proti, dva pa sta se vzdržala. Dokončno bo sprejet, ko ga bo podpisal predsednik Andrzej Duda, ki ga že ves čas javno zagovarja. Poljska vlada trdi, da poskuša s tem zakonom odpraviti fraze, kot so poljska taborišča smrti, ker namigujejo, da je imela Poljska neposredno povezavo z njihovim delovanjem, v resnici pa je bila med največjimi žrtvami nacistične Nemčije, prav tako pa vlaga veliko sredstev v ohranjanje spomina na holokavst.

Številni so prepričani, da gre za poskus razbremenitve tistih Poljakov, ki so sodelovali pri ubijanju Judov. Izrael opozarja, da gre za očitno kratenje svobode govora in zanikanje zgodovine. Zelo odločno je namero kritiziralo tudi ameriško zunanje ministrstvo.