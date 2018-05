Vulkan bruha, ljudje bežijo s svojih domov

10.000 ljudi so morali preseliti.

HONOLULU – Na največjem otoku Havajev je začel bruhati vulkan Kilauea in ogroža prebivalce bližnjih naselij. Oblasti so razglasile izredno stanje in nemudoma naročile evakuacijo 1700 ljudi, skupno naj bi na Velikem otoku svoje domove zapustilo več kot 10.000 ljudi. Na izpraznjenem območju so že zaznali visoko vsebnost nevarnega žveplovega dioksida. Za izseljene posameznike so odprli vrata lokalnih družbenih središč, kjer so jim omogočili začasno nastanitev. Vulkan je izbruhnil, potem ko se je v začetku tedna sesedel krater Puu Oo, tako da je iz njega začela teči lava po pobočju gore naravnost proti poseljenemu območju. Oblasti so domačine opozarjale ves teden, naj imajo vse pripravljeno za takojšnjo evakuacijo. »Izbruhe si lahko čutil,« se spominja priča, ki se je s hčerko, njenim fantom in vnukoma preselila k prijateljem. »Pol ure po izbruhu si lahko čutil, kako se lava približuje. Zvok je bil tak, kot bi kdo zelo na glas igral bas kitaro, lahko si čutil moč lave. Barva lave je neverjetna, zvok je neverjeten. Slišati je zelo eksplozivno.«Vulkan je izbruhnil, potem ko je območje v četrtek stresel potres 5. stopnje po Richterjevi lestvici, sledila je serija popotresnih sunkov. Guverner Havajevje prosil za pomoč vojaške rezerviste iz narodne garde, ti zdaj pomagajo pri evakuaciji na tisoče ljudi. Na pomoč je priskočilo tudi podjetje Uber, ki brezplačno vozi ljudi na varno. Vulkan Kilauea na Velikem otoku je eden od najaktivnejših na svetu.