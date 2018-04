Vstavila ga je vase in skoraj umrla

Aimee Haller Follis (37) iz Pensilvanije si niti v najhujših sanjah ni predstavljala, da bo zaradi tampona skoraj izgubila življenje. Kar naenkrat je dobila povišano temperaturo, nastopili pa so tudi simptomi, ki so precej podobni tistim pri gripi. Ker se je stanje iz ure v uro slabšalo, temperatura telesa pa je dosegla 41 stopinj Celzija, se je odločila pomoč poiskati v bolnišnici. Tam pa je doživela velik šok: ni šlo za gripo, temveč toksični šok.



Mama dveh otrok je po šoku, ki je nastopil zaradi uporabe tampona, mislila, da umira. Pet dni je bila na intenzivni negi, zaužiti pa je morala ogromno zdravil proti okužbi krvi. Kot je dejala za britanski The Sun, je v bitki za življenje že ugledala belo luč. Za časnik je še povedala, da se je na robu smrti srečala s preminulimi sorodniki. »Nihče ni spregovoril z menoj, le smehljali so se v soju luči. Bilo je zelo zanimivo. Občutila sem izredno srečo, ko sem jih videla,« je še zaupala.



Do toksičnega šoka pride, ko se bakterija zlati stafilokok (Staphylococcus aureus), ki je sicer vedno v telesu, pretirano namnoži, njeni izločki pa se po krvi širijo do vseh ključnih telesnih organov. Gre za sicer redek, a zelo nevaren pojav.