VIDEO: Tak bo prvi luksuzni hotel v vesolju

Orion Span naj bi bil prvi luksuzni hotel v vesolju. Pravzaprav bo šlo za satelit v orbiti, leta 2022 pa v njem pričakujejo prve turiste. Po poročanju Russia Today bo imel zasebne apartmaje in največ oken od vseh dozdajšnjih vesoljskih postaj, omogočal pa bo tudi preizkušanje breztežnostnega stanja.Hotel gradi start up podjetje, vprašanje pa je, kdo si ga bo lahko privoščil. Namreč 12-dnevno bivanje v vesolju s potovanjem vred bo stalo nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Če gre verjeti podjetju, že zdaj sprejemajo rezervacije in prve pologe plačil v višini 65 tisoč evrov. V ceno je vštet tudi trimesečni program priprave na let in bivanje v vesolju.Del osebja v luksuznem hotelu naj bi bili tudi nekdanji astronavti.