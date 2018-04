VIDEO: Šešelj poteptal hrvaško zastavo! »To je meja preko katere nismo mogli«  

BEOGRAD - Predsednik hrvaškega saboraje prekinil dvodnevni uradni obisk v Srbiji, potem ko je srbski poslanecsnel in poteptal hrvaško zastavo, ki je ob obisku hrvaškega predstavnika visela pred srbskim parlamentom v Beogradu, ter vulgarno žalil hrvaško delegacijo, poroča hrvaški 24sata.Šešelj, ki je bil prejšnji teden obsojen zaradi zločinov proti človečnosti med vojno na območju nekdanje Jugoslavije, je pred parlamentom zagledal hrvaško zastavo in jo poskusil strgati, a je padla na tla. Potem sta s poslancem SRS Filipom Stojanovićem hrvaško zastavo še poteptala, incidenta pa niso uspeli preprečiti skupščinski varnostniki, so poročali mediji. Kot so dodali, je Šešelj tudi vulgarno žalil hrvaško delegacijo, ko jo je srečal v skupščini.Predsednik hrvaškega parlamenta je pred odhodom iz Beograda kratko izjavil, da je šlo za "mejo, preko katere niso mogli", ter napovedal novinarsko konferenco po vrnitvi v Zagreb. Tudi srbski predstavniki so stro obsodili Šešljevo obnašanje kot nesprejemljivo.