Da je lahko nevihta oziroma tornado tako močan, da dobesedno prekrije mesto in ga zatemni, si v naših krajih skorajda ne moremo predstavljati. Na Bližnjem vzhod pa so tovrstni pojavi pogosti.



V četrtek se je pošastna puščavska nevihta razvila nad Kuvajtom. Na posnetku se jasno vidi, koliko peska je nosila s sabo. Ljudje so se večinoma skrili v zaprte prostore, dokler ni nevihta prešla mesta in države.