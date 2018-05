VIDEO: Čustveno slovo od družine pred evtanazijo

PERTH – Splet je obkrožila fotografija ganljivega trenutka, ko sta se na letališču v avstralskem Perthu poslovila 104-letni znanstvenikin njegov vnuk. To so bili njuni zadnji skupni trenutki, saj je Goodall, eden najstarejših znanstvenikov na svetu, odpotoval v Švico na evtanazijo.S svojo odločitvijo je dvignil veliko prahu in v domovini znova sprožil razpravo o evtanaziji. Stoletnik sicer ni imel kakšne neozdravljive bolezni, se pa je v zadnjem času poslabšala njegova kakovost življenja, zato si je rezerviral mesto na kliniki za samomore v Baslu.»Globoko obžalujem, da sem dočaka to starost,« je pred kratkim dejal priznani ekolog in botanik. Dejal je, da ni srečen in da si želi umreti. »Ni posebno žalostno. Žalostno je, če ti ljudje to skušajo preprečiti,« je še povedal.