V prostorih javne uprave bo moral viseti križ

MÜNCHEN – Čeprav sta v Nemčiji država in cerkev ločeni, je deželna vlada na Bavarskem sprejela sklep, da mora od junija v prostorih javne uprave viseti križ. Predsednik deželne vlade Markus Söder je med prvimi v torek križ obesil v vhodne prostore svojega urada, piše nemški časnik Die Welt.



Kot so v torek pojasnili po zasedanju deželne vlade, bo moral v stavbah javne uprave viseti križ v vhodnem delu, kot »vidna opredelitev temeljnih vrednot pravne in družbene ureditve na Bavarskem in v Nemčiji«. Po njihovem prepričanju je križ temeljni simbol kulturne identitete krščansko-zahodnega značaja.



Söder iz vrst Krščansko-socialne unije (CSU) je poudaril, da križ simbolizira »našo bavarsko identiteto in način življenja« ter sočutje do bližnjega, človekovo dostojanstvo in strpnost. Dodal je, da križ ni znak vere in ne krši nevtralnosti.



Bavarska se je sicer v preteklosti že večkrat zavzela za izobešanje križa v javnih prostorih, tako so obvezni v učilnicah bavarskih šol, v februarju pa so sprejeli sklep, da je križ dovoljen tudi v sodnih dvoranah. Sodniki in tožilci sicer še vedno ne smejo izkazovati svoje veroizpovedi navzven, saj bi takšni verski simboli lahko spodbudili dvome o njihovi neodvisnosti. To velja tako za križe kot tudi za naglavne rute.