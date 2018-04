V Nemčiji začela kot natakarica brez znanja jezika!

Gre za nemško različico angleškega Pop idola, ki ga na komercialni televiziji RTL pripravljajo že 15. leto, od začetka pa je član žirije Dieter Bohlen, nekdaj polovica dueta Modern Talking. In prav Bohlen je vidno navdušen nad Mio, ki se je v Duisburg, nekaj kilometrov severno od Düsseldorfa, preselila decembra 2016. Zanimivo je, da je Mia več ali manj neznanka na naši pop sceni. Lani je skupaj z Emirjem Ibrakićem posnela pesem Vzel si bom čas, prej pa igrala v videospotu Žal mi je zasedbe M.A.D. A Koprčanka ima za sabo že precej dolgo glasbeno pot, saj je v glasbeno šolo odšla s petimi leti, na tekmovanjih mladih pianistov doma in v tujini pa je prejela precej zlatih priznanj, zlatih plaket in prvih nagrad. Gučkova za Suzy pojasnjuje, da je odšla v Nemčijo, da bi naredila glasbeno kariero: »Želja po uspešni pevski karieri je bila vedno zelo močna, a v Sloveniji žal neizpolnljiva. Nemški trg je sicer ogromen in pot do vrha trnjeva, ampak s trdim delom in malo sreče je vse mogoče,« pravi Mia, ki je po selitvi delala kot natakarica v stričevi gostilni. Toda to, kar je pri Gučkovi zares osupljivo, je dejstvo, da se je tja preselila brez nemškega predznanja.

Mia potrjuje rek, da so glasbeniki nadarjeni tudi za učenje jezikov. V pol leta je osvojila osnove jezika, nato pa se je prijavila na DSDS, ki ga vidi kot odlično odskočno desko za uspešno glasbeno kariero: »Poleg tega, da tedensko dobivam nasvete in komentarje uspešnih glasbenikov, ki sedijo za žirantskim pultom, dobivam tudi vedno več oboževalcev, saj je to ena najbolj gledanih nemških oddaj.« Iz oddaje v oddajo je boljša tudi njena nemščina: »Prisiljena sem bila vsakodnevno dajati izjave in intervjuje in se seveda sporazumevati z drugimi kandidati in žirijo,« po treh mesecih nastopanja v oddaji ugotavlja Koprčanka.

S svojo pojavo, stasom in predvsem glasom je že prvič opozorila nase, ko je prišla na oder z zaporedno številko 3032. Gledalce, žirijo in še posebej Bohlena je navdušila z izvedbami pesmi kraljice nemških šlagerjev Helene Fischer ter v Nemčiji strašansko priljubljene Grkinje Vicky Leandros. V eni od oddaj je Bohlen Mio pohvalil, češ da je »najboljša pevka šlagerjev, kar smo jih imeli do zdaj.« Seveda je bila zelo počaščena.

A kljub dobremu sprejemu se ji ne cedita zgolj med in mleko. V izločilnih dvobojih se je najprej prebila med 24 izbranih tekmovalcev, nato še med zaključno deseterico. Konkurenca je ostra, nastopi težki, predvsem pa imajo druge tekmovalke in tekmovalci nemško bazo oboževalcev. Mio je sprva podpirala le njena družina, a ima iz tedna v teden več navijačev: »Nisem pričakovala, da me bo toliko Slovencev spremljalo in navijalo zame. Zelo sem jim hvaležna,« pravi Mia Guček, ki je s prepoznavnostjo dobila tudi prve ponudbe: »Ampak trenutno je na prvem mestu DSDS, saj si želim priti čim dlje.« Tomica Šuljić