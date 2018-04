V morju se igrajo s smetmi

Priznani ekvadorski fotograf je bil nad videnim ogorčen.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Platični odpadki v morjih in oceanih so velik problem. FOTO: GULIVER/THINKSTOCK

Onesnaženje s plastiko postaja vse večji problem in končno so se tega začeli zavedati ljudje po svetu, ki že množično zavračajo uporabo plastičnih vrečk in druge tovrstne embalaže. Plastiko, ki smo jo nekoč, ko še ni bilo ločevanja, tako brezglavo odmetavali povsod naokrog, zdaj naplavlja na obale tudi najbolj odročnih otočij, zaradi nje umirajo vodne živali, ki se zapletejo v razcefrane vrečke.Ekvadorski fotograf, ki se pogosto odpravi na Galapaško otočje, je s svetom zdaj delil presunljive fotografije, na katerih se štirje mladi tjulnji igrajo z meter velikim kosom plastične plahte. Kot je pozneje povedal, so mladički plahto vlekli, grizli in se vanjo zavijali, pogled na njihovo igro pa je fotografa globoko presunil.»Seveda niso vedeli, kaj je to, da jih lahko ta igrača ubije. Če bi eden od njih odgriznil in pogoltnil samo en večji kos, bi mu lahko obtičal v grlu, in to bi bil njegov konec. Igra bi se komu morda zdela ljubka, a predstavlja vse, kar je narobe na tem svetu – naravo in človekov agresivni poseg vanjo, temu je treba narediti konec,« je povedal De Roy, ki ga je prizor užalostil in ujezil, ter dodal, da so bili tjulnji videti zelo razočarani, ko jim je nevarno igračo vzel. Po podatkih organizacije, ki se ukvarja z zaščito morskih želv, vsako leto zaradi plastičnih odpadkov v morjih in oceanih umre več kot 100 milijonov živali.