Ustavili Uberja

DUNAJ – Ameriško tehnološko podjetje Uber je začasno ustavilo svoje delovanje na Dunaju, potem ko je to od njega zahtevalo sodišče, pristojno za gospodarske spore. Uber je tožil največji tradicionalni taksi prevoznik na Dunaju Taxi 40100, češ da krši pravila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Taxi 40100 je trdil, da Uber deluje kot podjetje za izposojo avtomobilov, ne kot taksi ponudnik, zato lahko stranke pobira le v svojih poslovalnicah oziroma se morajo njegovi avtomobili po uporabi vrniti v bazo, šele nato lahko nadaljujejo pot k naslednji stranki. Taksisti na Dunaju namreč vozijo po fiksni tarifi, ki jo določi občina. Podjetja za izposojo avtomobilov pa lahko postavljajo svoje cene, a potnikov ne morejo pobirati kjer koli.



»V prihodnjih dneh bomo trdo delali, da bi svoje procese prilagodili zahtevam sodišča,« je za agencijo APA povedala tiskovna predstavnica Uberja. »Pričakujemo, da bomo to dosegli kmalu in se bomo že čez nekaj dni vrnili,« je dodala.



Uber je na Dunaju ponujal svoje storitve UberX, UberBlack in UberVan. Če bo kršil odločitev sodišča, mu od polnoči grozi do 100.000 evrov kazni za posamezno vožnjo.