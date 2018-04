Umrl je mali borec Alfie (2)

AP Oče Tom Evans si je prizadeval, da bi njegovega sina odpeljali na zdravljenje v tujino. FOTO: AP

Sodišče ju je zavrnilo

»Strti smo,« sta kratko povedala oče in mati dveletnega, dečka, ki je na noge dvignil Veliko Britanijo. Malček je umrl v petek zvečer, potem ko so ga v ponedeljek odklopili od aparatov, ki so mu dovajali kisik, hrano in tekočino. Čeprav so zdravniki trdili, da bo le nekaj minut pozneje umrl, se to ni zgodilo in je malček živel še pet dni, očein matipa sta devetih urah zahtevala, naj mu vstavijo vsaj dotok tekočine, sicer bo umrl zaradi izstradanja.Oče in mati sta se neutrudno borila za življenje svojega sina, za katerega sta si želela, da bi ga prepeljali na zdravljenje v Italijo, vendar ju je sodišče zavrnilo, češ da bi bilo zdravljenje nesmiselno. Liverpoolski bolnišnici so celo naložili, naj ugotovi, ali je smiselno, da deček ostane v oskrbi pri njih, in so ga želeli poslati domov. Pred bolnišnico, v kateri se je deček boril za življenje, so se v minulih dneh zbrali številni protestniki, ki so se zavzemali za to, da dečka pošljejo na zdravljenje v tujino. Zdravniki so povedali, da to ne bi bilo logično, saj naj bi bil Alfie v polvegetativnem stanju, njegovi možgani pa naj ne bi delovali. »Pravijo, da najin sin trpi, jaz pa vem, da to ni res,« je pred časom dejal oče.