Udarec za Trumpa: Je edina pi**a, ki se ne sme zgrabiti

Michelle Wolf. FOTO: Facebook

Mrki pogledi

Kritična je bila tudi do Ivanke. FOTO: AP

Kot prazna škatla tamponov

WASHINGTON – Združenje dopisnikov Bele hiše je za glavno govornico svoje letošnje gala večerje izbralo komičarko, ki je bila še bolj od kolegov prejšnja leta neusmiljena do predsednika ZDA, ljudi okrog njega in medijev. Trump je letos že drugič prelomil tradicijo in se večerje ni udeležil. Zatekel se je v varno naročje svojih volivcev v mesto Washington Township severno od Detroita v Michiganu, kjer je uprizoril enega od svojih predvolilnih zborovanj, čeprav je že leto in pol na oblasti. Tam je izrekal pohvale na svoj račun in udrihal po medijih, demokratih in malce celo po Rusih, saj je predsednikaobtožil, da želi ustvariti zmedo v ZDA. »Veliko raje sem v Washington Townshipu kot pa med tolpo liberalnih novinarjev v Washingtonu,« je dejal predsednik ZDA, ki je medije že prej označil za sovražnike ameriškega ljudstva.»Smo na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše. Kot je dejala pornografska zvezda Trumpu: dajmo tole hitro končati,« je svoj govor začela Michelle Wolf s televizije Netflix, ki jo je skoraj pol od 3000 prisotnih v dvorani hotela Washington Hilton od začetka do konca mrko gledalo. Izrazov za spolne organe in odnose je bilo toliko, da cenzorjem v neposrednem prenosu ni uspelo slediti. »Trump je, kot kaže, edina pi**a, ki se ne sme zagrabiti,« je spomnila na znameniti video, na katerem se Trump hvali, da lahko nekaznovano prijema ženske za mednožje. »Stara sem 32 let, kar je 20 let preveč za,« je udarila po republikanskem senatnem kandidatu iz Alabame, ki je obtožen spolnega nadlegovanja mladoletnic.»Sem ženska in je leto 2018, zato me ne morete utišati. Razen če stein mi boste nakazali 130.000 dolarjev,« je spomnila na Trumpovega odvetnika, ki jeplačal denar za molk o razmerju s predsednikom. Oje dejala, da je podobno koristna za ženske kot prazna škatla tamponov: na zunaj je videti dobro, na znotraj pa je polna umazanije. Ob skoraj popolnem molku v dvorani je medije zbodla, da so obsedeni s Trumpom. »Ste hodili na zmenke z njim? Delate se, kot da ga sovražite, ampak ga v resnici ljubite. Pomagali ste ustvariti to pošast, sedaj pa z njo kujete dobičke,« je dejala in dodala, da bi morali Trumpu plačati.