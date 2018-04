Trump se je potegnil nazaj

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je prek twitterja sporočil, da lahko do napada na cilje v Siriji pride hitro ali pa sploh ne tako kmalu. »Nikoli nisem rekel, kdaj bo prišlo do napada na Sirijo,« je danes zjutraj po lokalnem času tvitnil Trump. V tvitu je še zapisal, da so v vsakem primeru ZDA pod njegovim vodstvom naredile veliko delo s tem, ko so regijo rešile Islamske države.



Trump je v sredo z jutranjim tvitom in opozorilom Rusiji, naj se pripravi na to, da bodo ZDA z raketami napadle Sirijo, sprožil vznemirjenje po svetu. Kasneje je sicer Bela hiša njegove grožnje nekoliko omilila, češ da vojaški napad ZDA na Sirijo ni edina možnost za rešitev sirskega konflikta.



Raketni napad bi bil odgovor na domnevni kemični napad v sirskem mestu Duma pretekli konec tedna, za katerega Zahod krivi sirskega predsednika Bašarja al Asada. Rusija vztrajno brani svojega zaveznika Asada pred obtožbami.