To je policija razkrila o smrti Aviciija

MASKAT – Smrt švedskega didžeja Aviciija, ki je v starosti 28 let umrl v petek v Omanu, po ugotovitvah policije ni bila posledica kaznivega dejanja. Kot so pojasnili, so pridobili vse informacije o smrti in vedo, kaj se je zgodilo, a tega ne bodo razkrili medijem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Glasbenika s pravim imenom Tim Bergling so mrtvega našli v omanski prestolnici Maskat, podrobnejši vzrok smrti pa zaenkrat tako ostaja neznan.

Avicii je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim Madonno in skupino Coldplay. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Wake Me Up, Hey Brother in Waiting For Love.



Kot so v izjavi po objavi novice o smrti sporočili njegovi predstavniki, je njegova "družina užaloščena in prosijo vse, naj v tem težkem času spoštujejo njihovo potrebo po zasebnosti".

Avicii je imel po poročanju BBC v preteklosti več zdravstvenih težav, med drugim vnetje trebušne slinavke, zaradi česar so mu leta 2014 odstranili žolčnik in slepič. Leta 2016 je naznanil upokojitev, delno tudi zaradi zdravstvenih težav.

"Vem, da sem blagoslovljen, ker lahko potujem in nastopam po vsem svetu, a premalo mi ostane za življenje osebe za umetnikom," je takrat dejal.



Kasneje se je vrnil v studie in lani izdal po sebi poimenovano novo ploščo. Ta si je le nekaj dni pred njegovo smrtjo prislužila Billboardovo nominacijo za najboljši album elektronske glasbe.

Po novici o njegovi smrti so se mu že poklonili številni glasbeniki. Več nočnih klubov v Stockholmu se mu je opolnoči poklonilo z minuto molka.