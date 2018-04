To je novi trend med mladimi: starši zaskrbljeni, gostinci zadovoljni

Najnovejši trend ali pa celo izziv, ki kroži med mladimi, skrbi tako starše kot zdravnike. Na območju južne Dalmacije lahko mladi (najstniki) rezervirajo mize v lokalu, baru, restavraciji le prek spleta. Ob tem morajo naročiti tudi steklenico žgane pijače, ki jih ob prihodu čaka.



Kot poroča Jutarnji list, so to izvedeli od 17-letnice. Ob tem pa še kopico podrobnosti in ostali odprtih ust. »Ja, treba je naročiti litrsko steklenico žganja. Kje to piše? Na instagramu. Po navadi je najcenejša vodka, stane tam okoli 40 evrov. Tisti, ki imajo več denarja, naročijo kaj boljšega,« je za Slobodno Dalmacijo povedala najstnica.



Novinarji so dekle še vprašali, ali je težava naročiti alkohol: »Že tri leta hodim žurat in vedno se ga da naročiti. Nikoli to še ni bila težava. Policije, da bi preverjala, pa tudi nikoli nisem videla.«



Po pisanju hrvaškega medija naj bi bili o vsem tem obveščeni tudi starši … Problematika alkohola in trend nenavadnih, celo nevarnih izzivov na družbenih omrežjih pa sta prisotna tudi v Sloveniji.