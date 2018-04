Švicarske zdrahe zaradi cerkvenih zvonov

Linus Grossheutschi meni, da ima rešitev: tišje zvonove.

400 let je stara cerkev in 18 metrov visoka.

Ko govorimo o ta hip vročih temah v Švici, so na vrhu seznama glasni cerkveni zvonovi, pobiranje smeti in zamude vlakov. Lani so vsi švicarski mediji poročali o kraju Wädenswil, natančneje o tamkajšnjih zakoncih, ki sta tarnala, da ne moreta spati, saj ponoči cerkveni zvonovi nenehno zvonijo. Sodišče v Zürichu se je z njima strinjalo in odločilo, da lahko zvon v mestni evangeličanski cerkvi ponoči bije le na vsako polno uro, in ne na 15 minut. A švicarsko zvezno sodišče je razsodbo razveljavilo, češ da manj pogosto nočno zvonjenje le malo prispeva k zvočnemu onesnaženju, sploh pa da je cerkveno zvonjenje lokalna tradicija. No, nekaj podobnega se zdaj dogaja v Hofstettnu v kantonu Solothurn. Nekaj prebivalcev je na tamkajšnjo katoliško cerkev sv. Nikolaja naslovilo prošnjo, naj jutranji šest minut dolg klic k maši prestavi s 6.30 na sedmo uro, tako bi imeli kar pol ure spanca več, so zapisali. In naleteli na oster odpor. Domačini, 2000 duš živi v kraju, so v velikem številu glasovali proti predlaganemu ukrepu, in to je zadevo končalo.Predsednik župnijskega svetameni, da ima rešitev, kompromis za vse: tišje zvonce. In ker bodo v kratkem začeli obnovo lesenega tramu, s katerega visi glavni od štirih zvonov, je to, je prepričan Grossheutschi, pravšnji čas, da preizkusijo različne možnosti. Ena od teh so tišji kemblji – ti so tisti, ki iz zvona izvabljajo zven –; dandanašnji namreč obstaja nova generacija tehnološko dovršenih zvonov in seveda tudi kembljev, ki proizvajajo precej manj hrupa, praviiz podjetja s 650-letno tradicijo Glockengiesserei Rüetschi, ki proizvaja zvonove. A ne le zvon in kembelj, upoštevati je treba več dejavnikov, ki vplivajo na zvok in njegovo glasnost. Denimo mehanizem zvonov pa pogon in tudi višina cerkve oziroma stolpa: nižji ko je cerkveni stolp in večja ko je odprtina, skozi katero lahko prodre zvok zvonov, večja je možnost, da bo glasnost koga zmotila, kar se pogosto primeri pri cerkvah iz 20. stoletja. Razmere so različne od cerkve do cerkve. No, tista v Hofstettnu je stara 400 let in visoka 18 metrov. Na prvi pogled so torej obeti dobri. Toda jutranje zvonjenje vznemirja stanovalce, ki živijo precej stran od cerkve, a na isti višini, kot so zvonovi, zato jih je zelo dobro slišati. Morda bodo zaradi novega, tišjega kemblja vendarle lažje spali.