Svet drvi v vojno? Trump napovedal raketni napad

Odnosi slabši, kot so bili kadar koli

WASHINGTON – Ameriški predsednikje danes prek twitterja opozoril Rusijo, naj se pripravi na to, da bodo ZDA izvedle raketni napad na Sirijo.»Rusija napoveduje, da bo sestrelila vsako raketo, ki bo usmerjena na Sirijo. Pripravi se, Rusija, ker rakete bodo prišle, prijazne in nove in 'pametne'. Ne bi smeli prijateljevati z živaljo, ki s plinom ubija lasten narod in pri tem uživa,« je zjutraj po ameriškem času tvitnil Trump.Ameriški predsednik želi z vojaško akcijo v Siriji kaznovati sirskega predsednikazaradi domnevnega napada s kemičnim orožjem na Dumo, zadnji kraj pod nadzorom upornikov v enklavi Vzhodna Guta pri Damasku. Trump je v torek odpovedal načrtovano pot v Južno Ameriko, da bi se osredotočil na Sirijo. Svoje načrte za konec tedna je odpovedal tudi ameriški obrambni ministerAmeriški predsednik se je s tvitom verjetno odzval na izjavo ruskega veleposlanika v Libanonu, ki je na libanonski televiziji dejal, da bodo v primeru ameriškega napada rakete sestrelili ter napadli objekte, od koder jih bodo izstrelili. Rusija je sicer danes posvarila pred dejanji, ki bi lahko še bolj destabilizirala regijo. Tiskovni predstavnik Kremljaje razmere označil za zelo napete.Trump je kasneje tvitnil še, da so odnosi z Rusijo slabši, kot so bili kadar koli, celo v času hladne vojne. Po njegovem mnenju sicer ni razloga za to, saj Rusija potrebuje ZDA, da ji pomagajo v gospodarstvu. »To bi zelo lahko naredili, vse države morajo sodelovati. Konec oboroževalne tekme?« je še zapisal.