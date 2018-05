Superbogataš išče pomoč

AFP Savdski prestolonaslednik potuje po svetu. FOTO: AFP

Savdski prestolonaslednik princbo v ZDA obiskal več mest, najprej Washington, in se srečal tudi z ameriškim predsednikom. Cilj njegovega obiska je predvsem pridobiti ameriške vlagatelje, ki bi mu pomagali pri ekonomskih in socialnih reformah. Sodeloval je tudi v nedeljski teve oddaji 60 minut na postaji CBS, v kateri je odgovarjal na številna vprašanja, med drugim o islamu, pravicah žensk, zapiranju savdskih princev in osebnem bogastvu.Ultrakonservativna interpretacija islama v Savdski Arabiji je ženske oropala temeljnih človekovih pravic in omejevala družabno življenje. Kino, gledališče in poslušanje glasbe so bili zanje prepovedani, je dejal: »Bili smo žrtve, zlasti moja generacija.« Junija lani je prav on ženskam dovolil voziti, tudi stroga pravila oblačenja so postala bolj ohlapna, zavzel se je za bolj svobodno družabno življenje.Kritiki mu očitajo, da živi razsipno, čeprav govori o fiskalni odgovornosti in vzpostavlja nove davke. V zadnjih letih si je princ kupil superjahto in francoski dvorec. »Kar se tiče mojih osebnih stroškov – ja, bogat sem. Nisem siromašen, nisemali,« je dejal naslednik savdske krone. Ko bo umrl njegov oče, bo postal kralj, državi pa bi lahko vladal 50 let. »Če bo vse potekalo normalno, se to pričakuje,« je dejal.