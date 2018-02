Spolni predator tudi šef Guessa?

Kate Upton obtožuje moškega, ki stoji za modnim velikanom Guess, da nadleguje ženske. Manekenka, ki je bila nekoč obraz te prestižne znamke oblačil, je 65-letnega soustanovitelja podjetja in kreativnega direktorja Paula Marciana izpostavila na družabnem omrežju. Uptonova ni opisala nobene konkretne situacije, je pa izrazila zaskrbljenost v zvezi z Marcianom. V objavi se je dotaknila tudi gibanja #metoo. »Razočarana sem, da ima takšna ikona ženske mode, kot je Guess, še vedno Paula Marciana za svojega kreativnega direktorja #metoo,« je tvitnila Uptonova. Nekaj minut pozneje je objavila podoben zapis še na instagramu. »Ne bi mu smelo biti dovoljeno, da uporablja svojo moč v modni industriji ter spolno in čustveno nadleguje ženske #metoo,« je zapisala. Izjavo je delil tudi Katin mož Justin Verlander, s katerim sta se poročila novembra lani.

Uptonova je postala slavna kot model za Guess leta 2011. Pred njo sta bili obraz te modne znamke Claudia Schiffer in Cindy Crawford. Med trenutnimi obrazi Guessa so manekenke Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Camila Cabello in Jennifer Lopez. Marciano je Guess ustanovil leta 1981 in je izvršni direktor ter glavni kreativni direktor od leta 2015.

MeToo je gibanje, ki se je začelo širiti po spletu oktobra 2017 in opozarja na spolno nadlegovanje in nasilje na spletu. Nastalo je po valu obtožb na račun slavnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina.

100 tisoč dolarjev je dobila, ko ga je obtožila posilstva.

Weinsteina trenutno preiskujejo v New Yorku, Los Angelesu in Londonu. Različnih oblik spolnega napada in napačnega ravnanja ga obtožuje več kot 60 žensk. Producent je prek svojega posrednika za stike z javnostmi sporočil, da Weinstein vse obtožbe v zvezi s spolnimi odnosi brez soglasja odločno zanika.

Ta teden so izšli spomini ene od Weinsteinovih žrtev, Rose McGowan. McGowanova je knjigo naslovila Brave (Pogumna), v njej pa med drugim zelo podrobno opisuje Weinsteinovo posilstvo. To se je zgodilo v njegovi hotelski sobi v Utahu med festivalom Sundance leta 1997. V knjigi zatrjuje, da je imela na dan posilstva sestanek s producentom, ki pa je bil, kot je izvedela tik pred zdajci, prestavljen v njegovo hotelsko sobo. Ko je prišla tja, je Weinstein po njenih besedah strgal z nje vsa oblačila ter jo prisilil, da je sedla na rob džakuzija. Prisilil naj bi jo v oralni seks, ob tem pa masturbiral. Kmalu potem, ko ga je obtožila za posilstvo, je McGowanova prejela od producenta 100.000 dolarjev. Weinstein je prek svojih odvetnikov dogodek zanikal. Po posilstvu je Weinstein po Rosinih besedah poklical vse prijatelje v Hollywoodu in jim dejal, naj ne sodelujejo z njo, ter tako uničil njeno kariero.