Slovenija si mane roke: za 50 milijonov vredno kar šest interesentov?

NEW YORK – Za pregrešno drago nepremičnino s pogledom na Centralni park, ki jo imajo v lasti naslednice nekdanje Jugoslavije (BiH, Hrvaška, Slovenija, Srbija in Makedonija) in ki jo je uporabljal tudi nekdanji voditelj skupne države Josip Broz Tito (v njej naj bi se skrival po poskusu atentata nanj leta 1963), je izrazilo zanimanje kar šest kupcev. Pred časom se je pisalo o prodajni ceni 50 milijonov dolarjev, ali jo bodo kupci še dvignili, pa bo šele znano. Skrito nadstropje The New York Post je pred časom poročal, da je Jugoslavija nepremičnino kupila za 300.000 dolarjev leta 1946. Hiša na Peti aveniji naj bi veljala za enega najboljših zasebnih domov na tej ulici. Ima šest nadstropij in šest kopalnic, manjka ne niti vinska klet. Če vas število nadstropij odvrača od morebitnega nakupa, vas lahko potolažimo, da bo stanovalce v višave odpeljalo eno od dveh še vedno delujočih dvigal. Luksuzna nepremičnina naj bi poleg očitnega vsebovala še skrivno nadstropje, kovinsko sobo, znano kot faradayeva kletka (tako naj ne bi mogli prisluškovati pogovorom), okna pa naj bi bila neprebojna. Bosanski Avaz piše, da je rezidenca prazna od zgodnjih devetdesetih let.