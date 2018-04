Slovenija nezaželena, edini prijatelji so Hrvati

Slovenija ni ravno najbolj priljubljena članica Evropske unije, saj se je uvrstila šele na 24. mesto izmed 28, ko gre za želje po sklepanju koalicij v Evropi. Po raziskavi Evropskega sveta za zunanjo politiko so najbolj zaželene države članice za sklepanje koalicij Nemčija, Francija in Nizozemska. Med prvih 15 so se uvrstile tudi Slovaška, Estonija in Poljska.



Hrvati so zgolj eno mesto za Slovenci, piše Jutarnji list. To pa je tako rekoč edina mala uteha ob slabi uvrstitvi, tako kot izsledek raziskave, da nobena od pomembnih držav Hrvaške ne vidi kot partnerice v zunanji in razvojni politiki, razen Bolgarije, Slovenije, Avstrije in Madžarske.



Sodeč po raziskavi, pa smo Slovenci in Hrvati najbolj prepoznavni zaradi medsebojnih sporov.