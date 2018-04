Skupinska certifikacija za male kmete

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Začela bodo veljati strožja pravila o prodaji in označevanju ekološko pridelane hrane FOTO: Guliver/thinkstock Getty Images/istockphoto

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Povprađševanje po ekološko pridelani hrani se povečuje FOTO: Guliver/thinkstock Getty Images/istockphoto

Evropski parlament je minuli četrtek z veliko večino sprejel nova pravila o ekološki prodaji in označevanju ekološko pridelane hrane. Poznavalci zatrjujejo, da bodo ta zagotovila prodajo kakovostne ekološke hrane in hkrati spodbudila ekološko pridelavo. Razprava glede novih, zaostrenih pravil se je vrtela zlasti okoli nadzora prodaje in označevanja.Predlagateljem novega zakona je uspelo spraviti skozi glasovanje zahtevo, da morajo biti inšpekcije opravljene na kraju samem, se pravi pri kmetu pridelovalcu enkrat letno ali enkrat na dve leti, če v preteklem triletnem obdobju inšpektorji niso zaznali kršitev oz. goljufij.Tudi vsa uvožena hrana bo morala ustrezati standardom EU. Vsa t. i. pravila o enakovrednosti, ki so do zdaj veljala za države izvoznice v EU – kar je pomenilo, da so morale nečlanice upoštevati vsaj podobna pravila pri pridelavi in označevanju, ne pa nujno popolnoma enakih –, bodo ukinjena v naslednjih petih letih.Novih predpisov se lahko veselijo tudi mali kmetje, za katere bo veljala poenostavljena certifikacija. Gre za t. i. skupinsko certifikacijo, ki jim bo prihranila precej časa in denarja. V načrtu je tudi večja ponudba ekoloških semen in ekološko vzrejenih živali. Nova pravila v živilski verigi v okviru preprečevanja okužb in prenosa bolezni velevajo zelo strogo izvajanje ukrepov; če bo denimo obstajal dokaz ali sum na prisotnost nedovoljenega pesticida ali gnojila, končni proizvod ne bo smel biti opremljen z oznako ekološko vse do konca preiskave.Novi predpisi uokvirjajo postopno poenotenje pravil ekološke pridelave in označevanja, saj so razlike med državami članicami včasih velike. Nekatere imajo v veljavi mejne vrednosti v ekološko pridelani hrani, denimo tudi za pesticide. To bodo lahko ohranile le, če bodo dovolile uvoz ekološko pridelanim živilom iz drugih držav članic, ki spoštujejo zakonodajo EU.