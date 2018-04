Shujšala le z mesno dieto

Sovraži diete

Materinstvo ji je sicer obogatilo življenje in jo umirilo, a hkrati je rojstvo dveh hčera na telesupustilo sledi. Odvečne kilograme, ki se jih še precej časa po prihodu drugorojenkeleta 2014 ni mogla rešiti. Dokler je ni na ulici ustavila oboževalka in jo prav nič taktno pobarala, ali je vnovič v blaženem stanju. »Ne, trenutno sem le zavaljena,« ji je odvrnila zvezdnica, a jo je pri srcu vseeno stisnilo.Zadostna spodbuda, da se je resno vzela v roke in odvrgla 10 kilogramov.Predlani, ko se je končala njena ljubezen z, se je skoraj predala; sicer je skrbela za hčerki, lepotnim režimom, ki so zanjo že v običajnih okoliščinah odveč in prezamudni, pa se je bolj ko ne odrekla. Ko ji je, ustvarjalec črne humorne serije Santa Clarita Diet, ponudil glavno vlogo, se je dobro zavedala, da ji je ogledalo kazalo že precej boljši odsev.»Ko smo začeli snemati, je bila moja zasebnost ena velika polomija, tehtnica pa je kazala skoraj 66 kilogramov,« pravi Drew, ki je Frescu obljubila, da bo malce shujšala, pri čemer si je za zgled vzela kar svoj televizijski alter ego. Mamo Shielo, ki se nekega jutra zbudi nemrtva z žejo po človeškem mesu in krvi. »Pomislila sem, da bi, malce ironično, Sheila lahko mene od mrtvih prebudila med žive. Zaradi nje sem si spet začela urejati lase in nohte, premišljevati, kaj obleči. Spomnila me je, da se že s tem, ko malce vložiš vase, spet začneš čutiti žensko in živo.« Kar je pomenilo tudi, da je začela paziti na hrano. Natančneje, slediti je začela prehrambnim smernicam svojega lika. »Čutila sem odgovornost do Sheile, želela sem jo upodobiti najbolje kot lahko. Brez izgovorov. Zato sem šla na proteinsko dieto. In ko ješ le beljakovine, nič ogljikovih hidratov, se začne salo kar topiti.«Začetek sicer ni bil lahek. Če kaj, so namreč diete tisto, kar Barrymorova sovraži iz dna srca. »Diete sovražim. Če bi bilo po moje, bi jedla le testenine. Hrano namreč obožujem, tudi ko potujem, potujem deloma zato, da okušam hrano na drugih koncih sveta.« A kot je bilo začetno odrekanje morda težko, tako dober je bil nato rezultat. Ne le da je izgubila 10 kilogramov, spet se je zaljubila v življenje. »Počutim se fantastično. S Sheilo sem spet zaživela.« Kajti spoznala je, da je imela ta prav – s težko hrano, ki te ne vleče k tlom, se je začela počutiti mladostnejšo, vitkejšo, bolj zapeljivo in polno energije.