Se bo oče Facebooka moral zagovarjati tudi v evropskem parlamentu?

STRASBOURG – Danes poslanci Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju razpravljajo o odmevni aferi Facebookove zlorabe osebnih podatkov 87-ih milijonov ljudi, med katerimi je skoraj 3 milijone Evropejcev.



»Ustanovitelja in direktorja Facebooka Marka Zuckerberga pozivamo, naj čim prej pride med poslance. Ne le ameriškemu Kongresu, tudi nam, predstavnikom 500 milijonov Evropejcev, je dolžan pojasniti, kako nas bo zaščitil v prihodnje. Facebook ima uradno sedež na Irskem, torej z zadnjo afero neposredno krši evropsko zakonodajo,« je ob tem povedala poslanka Tanja Fajon, podpredsednica SD. Uporabnike spleta poziva k odgovornosti »V skupini socialistov in demokratov nenehno opozarjamo na zaščito in varovanje osebnih podatkov. Nova uredba, ki bo stopila v veljavo konec maja in je eden največjih dosežkov tega mandata, korenito reformira evropska pravila o varstvu osebnih podatkov. Za podjetja, ki bi kradla podatke, širila dezinformacije in izvajala kriminalna dejanja preko spleta, predvideva visoke kazni, in sicer v vrednosti do štirih odstotkov njihovega letnega prometa,« je pojasnila poslanka, ki obenem apelira na uporabnike spleta, naj se ob njegovi uporabi zavežejo k odgovornejšemu razgaljanju osebnih podatkov.