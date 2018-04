Saleh Abdeslam zaradi strelskega obračuna s policijo obsojen na 20 let zapora

BRUSELJ – Saleh Abdeslam in Sofian Ayari sta še z enim pomagačem 15. marca 2016 streljala na policiste, ki so hoteli preiskati stanovanje, v katerem so se skrivali po napadih v Parizu. Tretji je bil v streljanju ubit, štirje policisti pa so bili ranjeni. Sodišče je oba spoznalo za kriva poskusa umora terorističnega značaja.



Abdeslam je edini preživeli od džihadistov, ki so novembra 2015 v Parizu izvedli niz napadov, v katerih je umrlo 130 ljudi. Po napadih so ga iskali po vsej Evropi, prijeli pa v Bruslju štiri mesece pozneje.