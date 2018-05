Rusija namestila rakete, ki lahko dosežejo osrčje Evrope

KALININGRAD – Ruska vojska je potrdila, da so njene rakete iskander nameščene v ruski eksklavi Kaliningrad. Te rakete, opremljene z jedrskimi konicami, imajo doseg 500 kilometrov in bi lahko dosegle Berlin, Varšavo ali København. Rakete, nameščene na tovornjake, je bilo v Kaliningradu moč videti že na nočni vaji za vojaško parado ob 9. maju, ko Rusija obeležuje dan zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni. »Prebivalci eksklave lahko vidijo in razumejo, da je najsodobnejše orožje ruske vojske na voljo za obrambo regije,« je povedal tiskovni predstavnik ruske vojske. Na ožjem območju Kaliningrada raket ne bodo izstrelili niti za vajo, da »ne bi prestrašili sosedov v Litvi in na Poljskem«.



Raketni sistem je od začetka leta v mestu Černjahovsk, ki leži v osrednjem delu eksklave. To je v skladu s februarskimi navedbami litovske vojske, ki je opazila transport sistema. Namestitev raketnega sistema v Kaliningradu, najzahodnejšem ruskem ozemlju, je pričakovan odgovor Rusije na vzpostavitev štirih bataljonskih skupin zveze Nato v baltskih državah in na Poljskem. Rakete iskander je bilo v eksklavi mogoče videti že v preteklosti, vendar pa tam niso bile nameščene dlje časa.