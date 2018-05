Ribji ljudje se potapljajo 70 metrov globoko

Ribe lovijo s sulicami.

Ljudstvo se je ustalilo v Indoneziji.

To so njihova potapljaška očala.

V Indoneziji živi ljudstvo, ki se ga je upravičeno prijel vzdevek ribji ljudje. Zaradi načina življenja se jim je izrazito povečala vranica, ki je za polovico večja kot običajno. To jim omogoča, da se na vdih potopijo globlje kot 61 metrov. Zaradi genetskih sprememb lahko pripadniki plemena Bajau držijo sapo 13 minut, kar je prvi znani primer prilagoditve človeškega telesa na potapljanje.Več kot tisoč let so ribji ljudje osvajali morja južne Azije v plavajočih domovih, preživljali so se z lovom na ribe. Te so ujeli s potapljanjem na vdih in sulico. Dandanes so ustaljeni v Indoneziji, kjer slovijo zaradi neverjetne sposobnosti zadrževanja diha. Člani plemena se potapljajo do 70 metrov globine zgolj s kompletom uteži in lesenimi potapljaškimi očali. To jim omogoča vranica, ki povzroča potapljaški odziv, zaradi česar telo preklopi v preživetveni način delovanja.To pomeni, da se jim ob stiku z mrzlo vodo upočasni bitje srca, krvotok se omeji zgolj na vitalne organe, vranica pa začne sproščati s kisikom polne rdeče krvne celice – tako raven kisika v telesu poveča za neverjetnih devet odstotkov. Ne preseneča, da imajo ribji ljudje za 50 odstotkov večjo vranico od slehernikov. To je nedavno z ultrazvokom dokazala znanstvenicaz Univerze Cambridge. »Nimamo veliko podatkov o vranici, ko gre za genetiko in fiziologijo, vendar vemo, da imajo globokomorski tjulnji zelo veliko vranico. Verjetno se iz podobnih razlogov poveča tudi pri ljudeh.«