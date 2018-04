Priznanje za slovensko Cerkev, papež imenoval nadškofa Stresa v svet

LJUBLJANA – Papež Frančišek je za novega svetovalca v papeškem svetu za kulturo imenoval zaslužnega nadškofa Antona Stresa.



Po besedah nuncija v Sloveniji nadškofa Juliusza Janusza je papeževa odločitev ne le osebno priznanje za nadškofa Stresa, ampak tudi za celotno Cerkev v Sloveniji, je razvidno s spletne strani Slovenske škofovske konference.



Naloga papeškega sveta za kulturo je spodbujanje dialoga med evangeljskim odrešenjskim sporočilom in kulturami našega časa, da bi se te vedno bolj odprle krščanski veri, ki je soustvarjalka kulture in vir navdiha za znanost in umetnost.

V sodelovanju z vatikanskim državnim tajništvom svet spremlja tudi delovanje držav in mednarodnih organizmov na področju človeške civilizacije in kulture ter sodeluje na simpozijih in kongresih, so še zapisali.