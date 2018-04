Priročnik za preživetje: na kaj ne smete pozabiti ob jedrskem napadu

Pripravite paket za preživetje, v katerem ne smejo manjkati nepokvarljiva hrana, voda, radio na baterije in baterijska svetilka. Shranite ga na mesto, kjer ga lahko nemudoma zagrabite.

Naredite družinski krizni načrt: vaša družina morda ne bo skupaj, če izbruhne vojna, zato se dogovorite, kako boste stopili v kontakt in se našli na skupnem mestu.

Povprašajte na mestnih upravah, ali obstajajo stavbe, ki so varne kot zaklonišče. Za vsak primer tudi v svojem stanovanje pripravite provizorično zaklonišče v kleti ali garaži

Napad na Sirijo, velike besede svetovnih voditeljev, skrhani odnosi v svetu: vse to bi lahko pripeljalo do tretje svetovne vojne. Nekateri celo svarijo pred jedrskim napadom. Zaradi strahu in napetosti je boljše biti pripravljen, piše The Sun, ki je pripravil tudi priročnik za preživetje v primeru jedrskega napada.