Princesa po begu pred očetom skrivnostno izginila

Organizacija za zaščito človekovih pravic (Human Right Watch – HRW) je pozvala dubajske oblasti, da razkrijejo, kje se nahaja princesa, ki je pred približno dvema mesecema poskušala zbežati iz države, a so jo indijske oblasti med begom ujele in vrnile v domovino. Od takrat naj bi se za njo izgubila vsaka sled, zato njeni prijatelji in tisti, ki so ji pri begu pomagali, sumijo, da je v ujetništvu.Latifa je hči šejka, ki je tudi podpredsednik Združenih arabskih emiratov. Pri begu pa sta ji pomagala njena inštruktorica borilnih veščin iz Finskein nekdanji francoski tajni agent. V organizaciji HRW, ki ima sedež v Londonu, so pojasnili, da je Latifa poskušala Dubaj zapustiti z ladjo Nostromo, s katero je plula proti Indiji, od koder bi odpotovala v Ameriko. Indijske oblasti so njeno ladjo ustavile 4. februarja, približno 80 kilometrov od indijske oblasti. Indijska obalna straža z vojnimi ladjami, letali in s helikopterjem jih je ustavila in pošteno premikastila. Kot je povedal Jaubert, jih je napadlo približno 12 oboroženih moških, ki so jih pretepli in okradli, nato pa poslali v dubajski zapor, iz katerega so jih izpustili po dveh tednih.»Ko so nas napadli, sva spali. Ko sva prišli na palubo, je bilo na njej veliko moških z avtomatskimi puškami, na tleh je bila kri. Prosila jih je za politični azil, a je niso želeli slišati. Slišala sem jo, ko je po arabsko rekla, naj jo raje ubijejo, kot da jo vrnejo v Dubaj. Čeprav se je upirala, so jo odpeljali. To je bilo zadnjič, ko sem videla svojo prijateljico,« je na novinarski konferenci medijem razkrila Finka.Latifa je bila sicer zaprta vse od leta 2002, ko je prvič poskušala zbežati pred krutim očetom, ki naj bi jo v ujetništvu zlorabljal in mučil. Jauhianenova, ki je tudi njena dobra prijateljica, je povedala, da se je Latifa vedno sramovala družinskega bogastva in da ji za denar in znamke nikoli ni bilo mar. »Ko se je odločila, da bo zbežala, je s seboj vzela majhen kovček. Ni želela biti vezana na življenje v Dubaju. Odločena je bila, da bo odšla od tam.«Latifa je na spletu objavila 'svoj zadnji posnetek', kjer je napovedala, da se bo nekako rešila pekla, v katerem živi.