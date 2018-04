Prijeli Hrvata (19), najbolj iskanega hekerja na svetu

Po poročanju portala 24sata je hrvaška policija s podporo Europola in policij Nizozemske, Velike Britanije, Kanade, Srbije, Španije, Italije in Hongkonga prijela 19-letnega hrvaškega državljana, ki je upravljal platformo.Platforma Webstresser.org je imela več kot 136.000 registriranih uporabnikov, ki so izvedli več kot štiri milijone kibernetskih napadov do aprila 2018.Uporabnik je za uporabo storitve plačal mesečno najemnino (najnižja vrednost je bila 15 evrov), potem pa je prek oddaljenega dostopa izkoristil infrastrukturo platforme za napade na spletne strani. Zaradi velike količine prometa, ki ga je omogočala platforma, je bilo napadeno spletno mesto nedostopno in uporabniki niso mogli dostopati do spletnih storitev.