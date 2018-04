Pri desetih letih že dobro služi

Sekira ni padla v med z neba

Seth je odigral mladega Killmongerja.

Še preden je shodil, je že šarmiral fotografske objektive in kamere.

Šteje jih komaj deset, pa vendar mu je v enem samem dnevu na račun priteklo več kot mnogim v celem mesecu. Ljubki, ki je v filmskem hitu Črni panter za zgolj nekaj minut skočil v kožo mladega Killmongerja, ki ga je v odrasli različici upodobil, je pred začetkom snemanja namreč podpisal dobičkonosno pogodbo. Ta mu je zagotovila debelega tisočaka za vsak dan snemanja in minimalno 6200 evrov končnega izkupička.V enem od začetnih kadrov, ko v filmu skočimo v preteklost, ga uzremo le za nekaj trenutkov. Pozneje ga vidimo še enkrat, tedaj za nekaj dlje, za potrebe zgodbe pa v kamero celo spregovori. To je bil Sethov prispevek k superjunaškemu akcijskemu filmu, ki te dni neti evforijo in polni kinoblagajne.A čeprav je Seth na filmskem traku le nekaj minut, si je zagotovil minimalno dobrih šest tisočakov zaslužka oziroma tisoč evrov za en snemalni dan – kar pač nanese več. A čeprav ni znano, katero določilo je obveljalo, saj ne vemo, koliko časa je potreboval, da je prepričljivo odigral svoj del, si lahko obeta še več. Pripada mu namreč tudi delček od celotnega izkupička filma, kar bo vse prej kot zanemarljivo, saj je Črni panter, premierno prikazan konec januarja, že krepko presegel 1,1 milijarde, s čimer se je zavihtel na prvo mesto najbolj dobičkonosnih filmov tega leta. In je na 14. mestu največjih zaslužkarjev vseh časov, v tej dirki vodi znanstvenofantastična uspešnica Avatar.Lahko si kdo misli, da je Carru z vlogo, četudi zelo majhno, padla sekira v med. In morda mu tudi je, a ni padla z neba, ampak je fantič moral za ta trenutek že pošteno delati. V svet zabavne industrije se je namreč prvič priplazil kot trimesečni dojenček in se nasmihal modnim fotografom. Že hitro pa ga je očitno zažejalo po kamerah, saj ima agenta že pet let, podpisal pa se je tudi že pod več televizijskih serij kot Ray Donovan in Brooklyn 9-9, ki smo jo gledali tudi na naši televiziji.